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Ананьев Александр Михайлов

Место рождения

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

15.03.1909 ст.

Дата смерти

17.03.1909 ст.

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
15.03.1909 ст.

Отец: Ананьевъ Михаилъ Ивановъ

Мать: Пелагея Алексеева

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости дер.Льгова крестьянинъ Михаилъ Ивановъ Ананьевъ и законная жена его Пелагiя Алексеева, оба православного вероиспов... Показать все
Крещение
15.03.1909 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Крестьянский сынъ того же дома Иванъ Ивановъ Ананьевъ, крестьянская девица дер. Ильинского Алекса... Показать все
Смерть
17.03.1909 ст.
Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Судайской волости деревни Льгова крна Михайла Иванова Ананьева сынъ млад. Александръ, 3 дня. 56-25-269-166об-167
Похороны
19.03.1909 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
При Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда