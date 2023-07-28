Ананьев Александр Михайлов
Место рождения
Дата рождения15.03.1909 ст.
Дата смерти17.03.1909 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1909 ст.
Отец: Ананьевъ Михаилъ Ивановъ
Мать: Пелагея Алексеева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости дер.Льгова крестьянинъ Михаилъ Ивановъ Ананьевъ и законная жена его Пелагiя Алексеева, оба православного вероиспов... Показать все
Крещение
15.03.1909 ст.
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Крестьянский сынъ того же дома Иванъ Ивановъ Ананьевъ, крестьянская девица дер. Ильинского Алекса... Показать все
Смерть
17.03.1909 ст.
Судайской волости деревни Льгова крна Михайла Иванова Ананьева сынъ млад. Александръ, 3 дня. 56-25-269-166об-167
Похороны
19.03.1909 ст.
При Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда