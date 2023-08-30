Байрамкулова-Акбаева Мадина Султановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1975
Рождение ребёнка
28.01.2001
Дочь: Акбаева Джамиля Шамилевна
Отец ребёнка: Акбаев Шамиль Абдулович
Рождение ребёнка
01.09.2002
Дочь: Акбаева Фатима Шамилевна
Отец ребёнка: Акбаев Шамиль Абдулович
Рождение ребёнка
26.05.2004
Отец ребёнка: Акбаев Шамиль Абдулович
Бракосочетание
Неизвестно