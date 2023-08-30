Байрамкулова-Акбаева Мадина Султановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байрамкулова-Акбаева Мадина Султановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЗБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1975

Отец: Байрамкулов Султан Османович

Мать: Байрамкулова-Айбазова Зарият Ханапийовна

Рождение ребёнка
28.01.2001

Дочь: Акбаева Джамиля Шамилевна

Отец ребёнка: Акбаев Шамиль Абдулович

Рождение ребёнка
01.09.2002

Дочь: Акбаева Фатима Шамилевна

Отец ребёнка: Акбаев Шамиль Абдулович

Рождение ребёнка
26.05.2004

Сын: Акбаев Джамал Шамилевич

Отец ребёнка: Акбаев Шамиль Абдулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акбаев Шамиль Абдулович

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