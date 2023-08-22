Курин Максим Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурин Максим Олегович

Курин Максим Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1967

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1967

Отец: Курин Олег Георгиевич

Мать: Курина Анджелина Алексеевна

Рождение ребёнка
08.10.2013

Дочь: Курина Руфина Максимовна

Мать ребёнка: Курина Анастасия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курина Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курина Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курина Маргарита Максимовна

Мать ребёнка: Курина Любовь Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close