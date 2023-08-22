Курин Максим Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1967
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1967
Отец: Курин Олег Георгиевич
Рождение ребёнка
08.10.2013
Дочь: Курина Руфина Максимовна
Мать ребёнка: Курина Анастасия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курина Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курина Маргарита Максимовна
Мать ребёнка: Курина Любовь Ивановна