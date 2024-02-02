Юрина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1936

Дочь: Хмылёва Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Юрин Иван Тимофеевич

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрин Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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