Юрина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1936
Дочь: Хмылёва Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Юрин Иван Тимофеевич
Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрин Иван Тимофеевич
Смерть
Неизвестно