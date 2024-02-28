Овчинников Влас (Василий) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Влас (Василий) Григорьевич

Место рождения

Владимировка

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Овчинников Григорий 2 Иванович

Мать: Овчинникова ?

Рождение ребёнка
1870 ст.

Сын: Овчинников Алексей Власов

Мать ребёнка: Овчинникова Параскева Павловна

Рождение ребёнка
29.04.1880 ст.

Дочь: Александра Власовна

Мать ребёнка: Овчинникова Параскева Павловна

Рождение ребёнка
07.04.1883 ст.

Сын: Овчинников Василий Власов

Мать ребёнка: Овчинникова Параскева Павловна

Рождение ребёнка
03.05.1884 ст.

Сын: Овчинников Николай Власов

Мать ребёнка: Овчинникова Параскева Павловна

Рождение ребёнка
07.06.1885 ст.

Дочь: Акилина Власовна (Васильевна)

Мать ребёнка: Овчинникова Параскева Павловна

Рождение ребёнка
23.01.1888 ст.

Дочь: Татьяна Власовна

Мать ребёнка: Овчинникова Параскева Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Параскева Павловна

Смерть
Неизвестно
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