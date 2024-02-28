Овчинников Влас (Василий) Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Овчинников Григорий 2 Иванович
Мать: Овчинникова ?
Рождение ребёнка
1870 ст.
Сын: Овчинников Алексей Власов
Мать ребёнка: Овчинникова Параскева Павловна
Рождение ребёнка
29.04.1880 ст.
Дочь: Александра Власовна
Мать ребёнка: Овчинникова Параскева Павловна
Рождение ребёнка
07.04.1883 ст.
Сын: Овчинников Василий Власов
Мать ребёнка: Овчинникова Параскева Павловна
Рождение ребёнка
03.05.1884 ст.
Сын: Овчинников Николай Власов
Мать ребёнка: Овчинникова Параскева Павловна
Рождение ребёнка
07.06.1885 ст.
Дочь: Акилина Власовна (Васильевна)
Мать ребёнка: Овчинникова Параскева Павловна
Рождение ребёнка
23.01.1888 ст.
Дочь: Татьяна Власовна
Мать ребёнка: Овчинникова Параскева Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно