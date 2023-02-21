Магула Фома — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магула Фома

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Магула Василь Хомич

Мать ребёнка: Магула Текля

Украина, г. Винница
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магула Яков Фомич

Мать ребёнка: Магула Текля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магула Николай Фомич

Мать ребёнка: Магула Текля

Смерть
Неизвестно
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