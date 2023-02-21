Магула Фома
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Магула Василь Хомич
Мать ребёнка: Магула Текля
Украина, г. Винница
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магула Яков Фомич
Мать ребёнка: Магула Текля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магула Николай Фомич
Мать ребёнка: Магула Текля
Смерть
Неизвестно