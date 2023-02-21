Прасковья Герасимова
Место рожденияКурская губ.с. Верхнечуфичево
Дата рожденияОколо 1730
Дата смерти1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская губ.с. Верхнечуфичево
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Котенев Яков Михайлов
Курская губ.с. Верхнечуфичево
Работа или профессия
Неизвестно
однодворка
Смерть
1780
Курская губ.с. Верхнечуфичево