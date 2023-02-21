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Прасковья Герасимова

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Место рождения

Курская губ.с. Верхнечуфичево

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

1780

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губ.с. Верхнечуфичево
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Котенев Яков Михайлов

Курская губ.с. Верхнечуфичево
Работа или профессия
Неизвестно
однодворка
Смерть
1780
Курская губ.с. Верхнечуфичево
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