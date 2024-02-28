Гульичар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГульичар

Гульичар

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Мухаметалим

Отец ребёнка: Надершин Камай (Ханмурза) R-M198

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Камаев Юсиф

Отец ребёнка: Надершин Камай (Ханмурза) R-M198

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Камаев Хуснетдин

Отец ребёнка: Надершин Камай (Ханмурза) R-M198

Смерть
После 1858
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close