Бессонов Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1968
Дочь: Игуменова Ольга Витальевна
Мать ребёнка: Бессонова Галина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессонов Евгений Витальевич
Мать ребёнка: Бессонова Галина Степановна
Смерть
Неизвестно