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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Сын: Загидуллин Шайхулла Халиуллович
Отец ребёнка: Загидуллин Халиулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загидуллина Зайтуна Халиулловна
Отец ребёнка: Загидуллин Халиулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Загидуллин Юнус Халиуллович
Отец ребёнка: Загидуллин Халиулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Загидуллин Халиулла
Смерть
Неизвестно