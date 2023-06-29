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Шамсура
Шамсура
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Баязитов Мухаметзакир Халфетдинович
Мать
Бибиямал
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Баязитов Мухаметзакир Халфетдинович
Мать:
Бибиямал
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