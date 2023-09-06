Головец (Коваленко) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головец (Коваленко) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коваленко Михаил Яковлевич

Мать: Коваленко Варвара

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