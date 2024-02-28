Хакимов Нурмухамед Сорокчашка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хакимов Нурмухамед Сорокчашка

Место рождения

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Шарафутдинова Зиннятбану Нуриевна

Мать ребёнка: Разия Кабировна

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.01.1926

Сын: Султанов Абрар Нурмиевич

Мать ребёнка: Разия Кабировна

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1934

Сын: Султанов Хамит Нурмиевич

Мать ребёнка: Разия Кабировна

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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