?Секистинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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?Секистинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Карманова Парасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Карманов Григорий Иванович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карманов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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