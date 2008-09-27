Сударкин Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударкин Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.2008

Пол

Мужской

Отец

1985 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.2008

Отец: Сударкин Александр Владимирвич

Мать: не указана