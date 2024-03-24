Тихонова (Терентьева) Елизавета
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Федоров Терентий
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тихонов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Тихонов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Тихонов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихонов Николай
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно