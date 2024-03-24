Тихонова (Терентьева) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонова (Терентьева) Елизавета

Тихонова (Терентьева) Елизавета

avatar

Место рождения

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Федоров Терентий

Мать: Марфа

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Юрий Нмколаевич

Отец ребёнка: Тихонов Николай

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Тихонов Николай

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Тихонов Николай

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Николай

Смерть
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close