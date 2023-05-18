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Лебедев Александр Фёдорович

Место рождения

Аблазино, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.01.1941

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1941

Отец: Лебедев Фёдор Степанович

Мать: Лебедева Анна Егоровна

Аблазино, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2012
Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Причина смерти: рак желудка
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