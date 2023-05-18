Лебедев Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения17.01.1941
Дата смерти2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1941
Отец: Лебедев Фёдор Степанович
Мать: Лебедева Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2012
Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Причина смерти: рак желудка