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Синцова Настасья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Синцов Андрей Никитич

Отец ребёнка: Синцов Никита Демидов

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Матрона Никитина

Отец ребёнка: Синцов Никита Демидов

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Авдотья Никитина

Отец ребёнка: Синцов Никита Демидов

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Афилья Никитина

Отец ребёнка: Синцов Никита Демидов

Рождение ребёнка
1858

Сын: Синцов Перфил Никитич

Отец ребёнка: Синцов Никита Демидов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Никита Демидов

Смерть
Неизвестно
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