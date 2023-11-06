Конева Васса Зинаида Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конева Васса Зинаида Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1969

Сын: Конев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Конев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Конев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конев Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Конев Алексей

Смерть
Неизвестно
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