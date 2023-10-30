Терентьева Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Терентьев Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Терентьев Иван Терентьевич
Место жительства
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно