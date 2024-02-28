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Самойлов Степан Михайлович

Место рождения

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
16.02.1905

Жена: Мария Митрофановна

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
26.10.1906

Сын: Самойлов Яков Степанович

Мать ребёнка: Мария Митрофановна

Никулин, Слащевская станица, Хоперский округ
Рождение ребёнка
20.09.1907

Дочь: Ефросиния Михайловна

Мать ребёнка: Мария Митрофановна

Никулин, Слащевская станица, Хоперский округ
Смерть
Неизвестно
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