Самойлов Степан Михайлович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1905
Жена: Мария Митрофановна
Рождение ребёнка
26.10.1906
Мать ребёнка: Мария Митрофановна
Рождение ребёнка
20.09.1907
Дочь: Ефросиния Михайловна
Мать ребёнка: Мария Митрофановна
Смерть
Неизвестно