Осинцева (Гутова) Ксения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинцева (Гутова) Ксения Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гутов Яков Демьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осинцев Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осинцев Федор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осинцев Матвей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осинцева Парасковья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осинцева Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осинцева Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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