Осинцева (Гутова) Ксения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гутов Яков Демьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осинцев Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осинцев Федор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осинцев Матвей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осинцева Парасковья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осинцева Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осинцева Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно