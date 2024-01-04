Наумов Дмитрий Степанович
Место рожденияТамбовская область, село донское
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбовская область, село донское
Рождение ребёнка
25.05.1938
Сын: Наумов Валериан Дмитриевич
Мать ребёнка: Хромова Александра Игнатьеына
Омская область, тазовский район, село Хальмерседе
Смерть
Неизвестно