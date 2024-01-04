Наумов Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Дмитрий Степанович

Место рождения

Тамбовская область, село донское

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская область, село донское
Рождение ребёнка
25.05.1938

Сын: Наумов Валериан Дмитриевич

Мать ребёнка: Хромова Александра Игнатьеына

Омская область, тазовский район, село Хальмерседе
Смерть
Неизвестно
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