Бибисара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1865 ст.
Сын: Амиров Миннитахир Минлибай улы
Отец ребёнка: Амиров Минлибай Гайнулла улы
Рождение ребёнка
01.01.1867 ст.
Дочь: Амирова Миннисафа Минлибай кызы
Отец ребёнка: Амиров Минлибай Гайнулла улы
Рождение ребёнка
20.03.1869 ст.
Дочь: Амирова Миннижихан Минлибай кызы
Отец ребёнка: Амиров Минлибай Гайнулла улы
Смерть
Неизвестно