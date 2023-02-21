Бибисара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибисара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1865 ст.

Сын: Амиров Миннитахир Минлибай улы

Отец ребёнка: Амиров Минлибай Гайнулла улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1867 ст.

Дочь: Амирова Миннисафа Минлибай кызы

Отец ребёнка: Амиров Минлибай Гайнулла улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1869 ст.

Дочь: Амирова Миннижихан Минлибай кызы

Отец ребёнка: Амиров Минлибай Гайнулла улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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