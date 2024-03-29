Каргополец Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаргополец Валентина Александровна

Каргополец Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельников Александр Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каргополец Олег Александрович

Отец ребёнка: Каргополец Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана Александровна

Отец ребёнка: Каргополец Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргополец Александр

Мы используем куки для улучшения работы сайта.