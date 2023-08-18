Волков Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 05.05.1955

Сын: Волков Владимир

Мать ребёнка: Волкова Клавдия

г. Кузнецк
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нефедова Анна

Мать ребёнка: Волкова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Евгений

Мать ребёнка: Волкова Клавдия

Смерть
Неизвестно
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