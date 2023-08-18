Волков Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 05.05.1955
Сын: Волков Владимир
Мать ребёнка: Волкова Клавдия
г. Кузнецк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нефедова Анна
Мать ребёнка: Волкова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Евгений
Мать ребёнка: Волкова Клавдия
Смерть
Неизвестно