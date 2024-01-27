Zhukov Жуков Терентий Андреевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1814
Сын: Zhukov Жуков Трофим Trafim Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Russia
Рождение ребёнка
1831
Сын: Zhukov Жуков Михаил Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Россия
Упоминание
1886
Селение Ново-Делижан, Елисаветпольская гуерния
В 85 лет живет уже без жены с семьей сына Михаила 56 лет. В Ново-Делижане.
Смерть
Неизвестно