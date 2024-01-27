Zhukov Жуков Терентий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zhukov Жуков Терентий Андреевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1814

Сын: Zhukov Жуков Трофим Trafim Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Russia
Рождение ребёнка
1831

Сын: Zhukov Жуков Михаил Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Россия
Упоминание
1886
Селение Ново-Делижан, Елисаветпольская гуерния
В 85 лет живет уже без жены с семьей сына Михаила 56 лет. В Ново-Делижане.
Смерть
Неизвестно
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