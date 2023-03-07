Ромашин Прокофий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРомашин Прокофий Ильич

Ромашин Прокофий Ильич

avatar

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Ромашин Илья Семенович

Мать: Ромашина Марфа

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ромашин Владимир Прокофьевич

Мать ребёнка: Ромашина Матрена Иосифовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Наталья Прокофьевна

Мать ребёнка: Ромашина Матрена Иосифовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромашина Матрена Иосифовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close