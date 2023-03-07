Ромашин Прокофий Ильич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Ромашин Илья Семенович
Мать: Ромашина Марфа
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ромашин Владимир Прокофьевич
Мать ребёнка: Ромашина Матрена Иосифовна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Наталья Прокофьевна
Мать ребёнка: Ромашина Матрена Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно