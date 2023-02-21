Шевченко Федор Онисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1903 ст.
Сын: Шевченко Леонтий Федорович
Мать ребёнка: Шевченко Екатерина Леонтьевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1903 ст.
Шульговка, Дніпропетровська область
На 1903 год - крестьянин села Шульговка Шульговской волости Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно