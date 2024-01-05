Константинов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1882 ст.
Дочь: Константинова Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Константинова Параскева Михайловна
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 5
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно