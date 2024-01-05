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Константинов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1882 ст.

Дочь: Константинова Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Константинова Параскева Михайловна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 5
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Параскева Михайловна

Упоминание
Неизвестно
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно
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