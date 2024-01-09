Базунов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базунов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1890 г.р.
1895 г.р.
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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
07.09.1895

Дочь: Базунова Наталия

Мать ребёнка: ?

Сомовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

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