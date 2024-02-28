Гаранов (Гаранёнков) Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаранов (Гаранёнков) Фёдор

Место рождения

Крутой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаранёнков -

Мать: не указана

Крутой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.02.1935

Сын: Гаранов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Анастасия Сергеевна

Крутой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.03.1936

Дочь: Гаранова Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Анастасия Сергеевна

Крутой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.07.1947

Дочь: Гаранова Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Анастасия Сергеевна

Крутой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаранов Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Анастасия Сергеевна

Крутой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаранов Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Анастасия Сергеевна

Крутой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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