Гаранов (Гаранёнков) Фёдор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаранёнков -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1935
Сын: Гаранов Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
04.03.1936
Дочь: Гаранова Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
26.07.1947
Дочь: Гаранова Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаранов Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анастасия Сергеевна
Смерть
Неизвестно