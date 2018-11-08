Кочнева Александра Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1933
Дата смерти08.11.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1933
Отец: Кочнев Леонтий Яковлевич
Мать: Варвара Михайловна
с.Арсланово , Татарстан
Бракосочетание
1954
Рождение ребёнка
01.11.1955
Дочь: Маклашова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Маклашов Александр Сергеевич
Эбалаково ,Татарстан
Рождение ребёнка
1956
Сын: Маклашов Александр Александрович
Отец ребёнка: Маклашов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
22.10.1958
Дочь: Маклашова Галина Александровна
Отец ребёнка: Маклашов Александр Сергеевич
Эбалаково,Татарстан
Рождение ребёнка
18.07.1961
Дочь: Маклашова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Маклашов Александр Сергеевич
Эбалаково,Татарстан
Смерть
08.11.2018
Эбалаково , Татарстан