Кочнева Александра Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочнева Александра Леонтьевна

Кочнева Александра Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1933

Дата смерти

08.11.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1933

Отец: Кочнев Леонтий Яковлевич

Мать: Варвара Михайловна

с.Арсланово , Татарстан
Бракосочетание
1954

Муж: Маклашов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
01.11.1955

Дочь: Маклашова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Маклашов Александр Сергеевич

Эбалаково ,Татарстан
Рождение ребёнка
1956

Сын: Маклашов Александр Александрович

Отец ребёнка: Маклашов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
22.10.1958

Дочь: Маклашова Галина Александровна

Отец ребёнка: Маклашов Александр Сергеевич

Эбалаково,Татарстан
Рождение ребёнка
18.07.1961

Дочь: Маклашова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Маклашов Александр Сергеевич

Эбалаково,Татарстан
Смерть
08.11.2018
Эбалаково , Татарстан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close