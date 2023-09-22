Шарапова (Трунова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарапова (Трунова) Анна Александровна

Шарапова (Трунова) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трунов Александр Николаевич

Мать: Трунова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарапов Матвей Константинович

Отец ребёнка: Шарапов Константин Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарапов Игорь Константинович

Отец ребёнка: Шарапов Константин Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарапов Александр Константинович

Отец ребёнка: Шарапов Константин Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарапов Константин Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close