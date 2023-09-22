Шарапова (Трунова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трунов Александр Николаевич
Мать: Трунова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарапов Матвей Константинович
Отец ребёнка: Шарапов Константин Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарапов Игорь Константинович
Отец ребёнка: Шарапов Константин Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарапов Александр Константинович
Отец ребёнка: Шарапов Константин Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно