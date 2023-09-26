Шевченко (Алехина) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко (Алехина) Валентина Алексеевна

Шевченко (Алехина) Валентина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1954

Отец: Алехин Алексей Петрович

Мать: Алехина Зоя Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафина Зоя Сергеевна

Отец ребёнка: Шевченко Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мешавкина Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Шевченко Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихачева Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Шевченко Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Сергей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close