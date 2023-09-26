Шевченко (Алехина) Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1954
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1954
Отец: Алехин Алексей Петрович
Мать: Алехина Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафина Зоя Сергеевна
Отец ребёнка: Шевченко Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мешавкина Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Шевченко Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихачева Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Шевченко Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевченко Сергей