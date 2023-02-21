Аграфена Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Надежда Алексеева
Отец ребёнка: Ленков Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ксения Алексеева
Отец ребёнка: Ленков Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
1847
Сын: Ленков Яков Алексеев
Отец ребёнка: Ленков Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Ленков Алексей Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно