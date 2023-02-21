Аграфена Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Назарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Надежда Алексеева

Отец ребёнка: Ленков Алексей Яковлев

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ксения Алексеева

Отец ребёнка: Ленков Алексей Яковлев

Рождение ребёнка
1847

Сын: Ленков Яков Алексеев

Отец ребёнка: Ленков Алексей Яковлев

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Ленков Алексей Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ленков Алексей Яковлев

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