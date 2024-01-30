Надежда Саввовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зинченко Савва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вадим
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евгений
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Постика Александр
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно