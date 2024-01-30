Надежда Саввовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Саввовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зинченко Савва

Мать: Зинченко Александра Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вадим

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евгений

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Постика Александр

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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