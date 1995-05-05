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Ботвинник Михаил Моисеевич

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Место рождения

Куоккала, Выборгская губерния, Великое княжество Финляндское (ныне Репино, Ленинградская область)

Дата рождения

17.08.1911

Дата смерти

05.05.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Куоккала, Выборгская губерния, Великое княжество Финляндское (ныне Репино, Ленинградская область)
Место жительства
С 1941 по 1945
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
05.05.1995
Москва, город федерального значения Москва
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