Ботвинник Михаил Моисеевич
Место рожденияКуоккала, Выборгская губерния, Великое княжество Финляндское (ныне Репино, Ленинградская область)
Дата рождения17.08.1911
Дата смерти05.05.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Куоккала, Выборгская губерния, Великое княжество Финляндское (ныне Репино, Ленинградская область)
Место жительства
С 1941 по 1945
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
05.05.1995