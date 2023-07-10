Щеткина (Мельникова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1827
Дата смерти23.02.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1827
Отец: Мельников Василий Федорович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
12.01.1844
Рождение ребёнка
29.12.1845
Дочь: Щеткина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Щеткин Дмитрий Логинович
Рождение ребёнка
04.12.1847
Сын: Щеткин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Щеткин Дмитрий Логинович
Рождение ребёнка
24.02.1849
Рождение ребёнка
1851
Сын: Щеткин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Щеткин Дмитрий Логинович
Рождение ребёнка
12.04.1852
Рождение ребёнка
01.11.1853
Отец ребёнка: Щеткин Дмитрий Логинович
Рождение ребёнка
25.01.1855
Сын: Щеткин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Щеткин Дмитрий Логинович
Рождение ребёнка
21.01.1856
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Щеткин Дмитрий Логинович
Рождение ребёнка
05.03.1857
Рождение ребёнка
1858
Сын: Щеткин Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Щеткин Дмитрий Логинович
Рождение ребёнка
16.02.1860
Рождение ребёнка
22.04.1861
Рождение ребёнка
04.01.1863
Отец ребёнка: Щеткин Дмитрий Логинович
Рождение ребёнка
16.05.1865
Сын: Щеткин Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Щеткин Дмитрий Логинович
Рождение ребёнка
1867
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.02.1895