Щеткина (Мельникова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеткина (Мельникова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1827

Дата смерти

23.02.1895

Пол

Женский

Отец

1760 г.р.

Мать

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Муж

1819 г.р.

Дети

1845 г.р.
1847 г.р.
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1851 г.р.
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1853 г.р.

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1827

Отец: Мельников Василий Федорович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
12.01.1844

Муж: Щеткин Дмитрий Логинович

Рождение ребёнка
29.12.1845

Дочь: Щеткина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Щеткин Дмитрий Логинович

Рождение ребёнка
04.12.1847

Сын: Щеткин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Щеткин Дмитрий Логинович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
24.02.1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеткин Дмитрий Логинович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Щеткин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Щеткин Дмитрий Логинович

Рождение ребёнка
12.04.1852

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеткин Дмитрий Логинович

Рождение ребёнка
01.11.1853

Сын: Щеткин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Щеткин Дмитрий Логинович

Рождение ребёнка
25.01.1855

Сын: Щеткин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Щеткин Дмитрий Логинович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1856

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Щеткин Дмитрий Логинович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
05.03.1857

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеткин Дмитрий Логинович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Щеткин Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Щеткин Дмитрий Логинович

Рождение ребёнка
16.02.1860

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеткин Дмитрий Логинович

Рождение ребёнка
22.04.1861

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеткин Дмитрий Логинович

Рождение ребёнка
04.01.1863

Сын: Щеткин Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Щеткин Дмитрий Логинович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
16.05.1865

Сын: Щеткин Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Щеткин Дмитрий Логинович

Рождение ребёнка
1867

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеткин Дмитрий Логинович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.02.1895
Тверь, город Тверь, Тверская область