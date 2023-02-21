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Широкова Мария Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Широков Илья Трифонович

Отец ребёнка: Широков Трифон Иванович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Широкова Феврония Трифоновна

Отец ребёнка: Широков Трифон Иванович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Широков Захар Трифонович

Отец ребёнка: Широков Трифон Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Широков Петр Трифонович

Отец ребёнка: Широков Трифон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Трифон Иванович

Смерть
Неизвестно
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