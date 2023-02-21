Широкова Мария Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Широков Трифон Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Широкова Феврония Трифоновна
Отец ребёнка: Широков Трифон Иванович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Широков Трифон Иванович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Широков Трифон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно