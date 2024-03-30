Бовина Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
1866
Сын: Бовин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Бовин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Бовина Афанасия Николаевна
Отец ребёнка: Бовин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Бовина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Бовин Николай Михайлович
Смерть
Неизвестно