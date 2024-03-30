Бовина Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бовина Мария Степановна

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1865

Муж: Бовин Николай Михайлович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1866

Сын: Бовин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Бовин Николай Михайлович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Бовина Афанасия Николаевна

Отец ребёнка: Бовин Николай Михайлович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Бовина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Бовин Николай Михайлович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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