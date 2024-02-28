Ожгибесов (Ажгибесов) Егор (Георгий) Антропьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1880
Согласно переписи 1897 года ФИО Ажгибесов Георгий Антропьев сын, ему 17 лет, живет в семье отца из 4 чел, земледелец при отце, госуд. крестьянин, неграмотный, вера-старообрядчество беспоповец
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ожгибесов Матвей Егорович
Мать ребёнка: Ожгибесова Василиса Пигасьевна
Рождение ребёнка
28.01.1905
Дочь: Черятьева Ефимия Егоровна
Мать ребёнка: Ожгибесова Василиса Пигасьевна
Тюменская область, Упоровский район, село Нифаки
Согласно справке о смерти А-02366 от 23.10.2023, выд. Орган ЗАГС Москвы 76 в МФЦ Отрадное, место рождения: Тюменская область, Упоровский район, Нефаки.
Рождение ребёнка
Вычислено 1905
Сын: Ожгибесов Артемий Егорович
Мать ребёнка: Ожгибесова Василиса Пигасьевна
Дата рождения вычислена по ДЕЛУ( 1933г, см. биографию отца), в анкете ему указано 28 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1910
Мать ребёнка: Ожгибесова Василиса Пигасьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1916
Дочь: Ожгибесова Анна Егоровна
Мать ребёнка: Ожгибесова Василиса Пигасьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1919
Дочь: Ожгибесов Васса Егоровна
Мать ребёнка: Ожгибесова Василиса Пигасьевна
Дата рождения вычислена из анкеты в ДЕЛЕ( см. Биографию отца Ожгибесова Егора Антропьевича) . Со слов Махначевой( Черятьевой) Зинаиды Львовны в семье ее звали Асей и отец после смерти матери воспитыв... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Вступление в колхоз
Неизвестно
Смерть
Неизвестно