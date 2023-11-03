Имангалиев Мухаметжан Каримович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1984
Дочь: Имангалиева-Кострова Алия Мухаметжановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1988
Дочь: Имангалиева-Алексеева Мариам Мухаметжановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1989
Дочь: Имангалиева-Маркина Надежда Мухаметжановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана