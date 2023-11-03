Имангалиев Мухаметжан Каримович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Имангалиев Мухаметжан Каримович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1984

Дочь: Имангалиева-Кострова Алия Мухаметжановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1988

Дочь: Имангалиева-Алексеева Мариам Мухаметжановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1989

Дочь: Имангалиева-Маркина Надежда Мухаметжановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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