Мухтаруллина Бибифакия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Нургазизова Фагиля Гиниятулловна
Отец ребёнка: Мухтаруллин Гиниятулла Файзуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухтаруллин Ахмед Гиниятуллович
Отец ребёнка: Мухтаруллин Гиниятулла Файзуллович
Смерть
Неизвестно