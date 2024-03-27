(Зыкова) Эльвира Артемовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Зыкова) Эльвира Артемовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1914 г.р.

Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зыков Артем (Артемий) Яковлевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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