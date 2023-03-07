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Агафонова Марина Михайловна

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Место рождения

Новопокровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

02.09.1964

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

1939 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1964

Отец: Дорофеев Михаил Федорович

Мать: Дорофеева Раиса Николаевна

Новопокровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
30.11.1987

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.02.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Михайловка, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
29.12.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Арчединская, город Михайловка, Волгоградская область
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