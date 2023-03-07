Агафонова Марина Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.09.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1964
Бракосочетание
30.11.1987
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Михайловка, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
29.12.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Арчединская, город Михайловка, Волгоградская область