Жулега Лукерия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Волоцко Февронья Тарасова
Отец ребёнка: Жулега Тарас Федоров
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Жулега Тарас Федоров
Рождение ребёнка
09.08.1799
Дочь: Феодосия Тарасова
Отец ребёнка: Жулега Тарас Федоров
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Жулега Тарас Федоров
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Жулега Тарас Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жулега Тарас Федоров
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно