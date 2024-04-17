Новожилова Евлампия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1868
Рождение ребёнка
1869
Сын: Новожилов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Новожилов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Новожилов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Новожилов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Новожилов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Новожилов Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно