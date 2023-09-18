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Котенков Александр Егорович

Место рождения

МССР, Теньгушевский р-н, д.Старая Качеевка

Дата рождения

15.07.1902

Дата смерти

21.11.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1922 г.р.
1931 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1902

Отец: Котенков Егор

Мать: не указана

МССР, Теньгушевский р-н, д.Старая Качеевка
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Котенков Анастасия Яковлевна

Качеевка, Саранская, Россия
Рождение ребёнка
27.08.1931

Дочь: Семина ?

Мать ребёнка: Котенков Анастасия Яковлевна

Мордовия, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котенков Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котенков Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котенков Анастасия Яковлевна

Смерть
21.11.1978
Карельская АССР, Медвежьегорский район, Повенец
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