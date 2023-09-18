Котенков Александр Егорович
Место рожденияМССР, Теньгушевский р-н, д.Старая Качеевка
Дата рождения15.07.1902
Дата смерти21.11.1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1902
Отец: Котенков Егор
Мать: не указана
МССР, Теньгушевский р-н, д.Старая Качеевка
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Котенков Анастасия Яковлевна
Качеевка, Саранская, Россия
Рождение ребёнка
27.08.1931
Дочь: Семина ?
Мать ребёнка: Котенков Анастасия Яковлевна
Мордовия, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
21.11.1978
Карельская АССР, Медвежьегорский район, Повенец