Николаева (Константинова) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константинов Михаил Юрьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Николаев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Семен Николаевич
Отец ребёнка: Николаев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Николаев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николаев Николай