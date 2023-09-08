Николаева (Константинова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Константинова) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константинов Михаил Юрьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Николаев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Семен Николаевич

Отец ребёнка: Николаев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Николаев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Николай

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